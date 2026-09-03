Hôm nay, 23:30
Cagliari
Lecce
Ngày mai, 00:00
Getafe
RC Celta
Hôm nay, 07:30
Racing Club
Atletico Tucuman
Hôm nay, 08:15
Toluca
Rayados de Monterrey
Hôm nay, 15:00
Shaanxi Union U20
Beijing Guoan U20
Hôm nay, 16:00
ISPE FC
Sagaing United
Hôm nay, 18:00
FK Orenburg-2
FC Izhevsk
Hôm nay, 18:00
FC Kattaqo
Respublika FA
Hôm nay, 18:30
Andranik
Pyunik B
Hôm nay, 18:30
Wuhan Towns U21
Guangdong Guangzhou Power U20
Hôm nay, 19:00
Ararat Yerevan II
Olympia Yerevan
Hôm nay, 20:00
Nữ New Caledonia U20
Nữ Trung Quốc U20
Hôm nay, 20:00
Nữ Triều Tiên U20
Nữ Bồ Đào Nha U20
Hôm nay, 21:00
Ittihad Alexandria
Asyut Petroleum
Hôm nay, 21:00
Olympic El Qanal
Talaea El Gaish
Hôm nay, 21:00
FK Isloch Minsk
Arsenal Dzyarz
Hôm nay, 21:00
Istanbulspor
Iğdır FK
Hôm nay, 21:30
FC Voluntari
Arges
Hôm nay, 22:00
Asteras Tripolis
Iraklis
Hôm nay, 22:30
Al Khaleej
Al Riyadh
Hôm nay, 22:30
Al-Adalah
Al Saqer
Hôm nay, 22:45
Hegelmann
FK Panevezys
Hôm nay, 23:00
Riga FC
BFC Daugavpils
Hôm nay, 23:00
KS Wieczysta Krakow
Zaglebie Lubin
Hôm nay, 23:00
Rigas FS
FK Liepaja
Hôm nay, 23:00
Nữ Tây Ban Nha U20
Nữ Nigeria U20
Hôm nay, 23:30
Rubin Kazan
Terek Grozny
Hôm nay, 23:30
Dinamo Brest
BATE Borisov
Ngày mai, 00:00
Caykur Rizespor
Alanyaspor
Ngày mai, 00:00
Goztepe
Gaziantep Futbol Kulübü

GIẢI ĐẤU CHÍNH

MEX D3 MEX D3
2
KSA D1 KSA D1
10
UAE LP UAE LP
3
SPA D1 SPA D1
2
ITA D1 ITA D1
2
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
536
Hạng 3 Mexico Hạng 3 Mexico
2
Hạng Nhất Saudi Arabia Hạng Nhất Saudi Arabia
10
UAE Pro League UAE Pro League
3
La Liga La Liga
2
Serie A Serie A
2
UEFA Champions League UEFA Champions League
18
V.League 1 V.League 1
1
Hạng Nhất Anh Hạng Nhất Anh
9
VĐQG Bồ Đào Nha VĐQG Bồ Đào Nha
3
MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
15
Ngoại Hạng Nga Ngoại Hạng Nga
1
K League 1 K League 1
6
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
3
VĐQG Brasil VĐQG Brasil
2
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
4
VĐQG Hà Lan VĐQG Hà Lan
1
VĐQG Ả-rập Xê-út VĐQG Ả-rập Xê-út
13
La Liga 2 La Liga 2
1
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
2
Ngoại Hạng Đan Mạch Ngoại Hạng Đan Mạch
1
Ngoại hạng Ai Cập Ngoại hạng Ai Cập
10
VĐQG Hy Lạp VĐQG Hy Lạp
2
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH CÚP LIÊN ĐOÀN ANH
6
Hạng 2 Ý Hạng 2 Ý
1
Ngoại Hạng Scotland Ngoại Hạng Scotland
1
AFC Challenge League AFC Challenge League
2
Algerian Ligue Professionnelle 1 Algerian Ligue Professionnelle 1
1
Australia FFA Cup Australia FFA Cup
2
Azerbaijan First Division Azerbaijan First Division
1
Bahrain Premier League Bahrain Premier League
2
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
3
Bolivian Copa LFPB Bolivian Copa LFPB
6
BRA Campeonato Paulista (Y) BRA Campeonato Paulista (Y)
1
Brazilian Campeonato Gaucho 2 Brazilian Campeonato Gaucho 2
2
Brazilian Serie C Brazilian Serie C
1
Brazilian Youth Cup Brazilian Youth Cup
6
Bulgarian Super Cup Bulgarian Super Cup
1
CAF U17 Championship CAF U17 Championship
2
Canadian Championship Canadian Championship
1
Central American Cup Central American Cup
4
CFA Member Association Champions League CFA Member Association Champions League
6
CHI Segunda División CHI Segunda División
1
China Youth Football League (Men\'s U17 Group) China Youth Football League (Men\'s U17 Group)
6
Colombian Copa BetPlay DIMAYOR Colombian Copa BetPlay DIMAYOR
5
Colombian Liga Betplay Femenina Colombian Liga Betplay Femenina
1
Concacaf Caribbean Cup Concacaf Caribbean Cup
4
Copa Argentina Copa Argentina
1
Copa Ecuador Copa Ecuador
1
Cúp C1 Nam Mỹ Cúp C1 Nam Mỹ
4
Cúp Croatia Cúp Croatia
5
Cúp Đan Mạch Cúp Đan Mạch
9
Cúp FA Malaysia Cúp FA Malaysia
8
Cúp League Trophy Cúp League Trophy
1
Cúp Na Uy Cúp Na Uy
3
Cúp Nga Cúp Nga
16
Cúp Nhật Bản Cúp Nhật Bản
7
Cúp Séc Cúp Séc
2
Cúp Slovakia Cúp Slovakia
1
Cúp Ukraina Cúp Ukraina
9
Egyptian Division 2 Egyptian Division 2
4
English Football League One English Football League One
2
English U21 League Cup English U21 League Cup
6
ENL Cup ENL Cup
3
FIFA U20 Womens World Cup FIFA U20 Womens World Cup
16
Giải Trẻ Ukrainian Giải Trẻ Ukrainian
1
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
1
Greek Cup Greek Cup
3
Greek Super League 2 Greek Super League 2
1
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
1
Hạng 2 Bồ Đào Nha Hạng 2 Bồ Đào Nha
1
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
10
Hạng 2 Bulgaria Hạng 2 Bulgaria
1
Hạng 2 Chile Hạng 2 Chile
3
Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
6
Hạng 2 Costa Rica Hạng 2 Costa Rica
1
Hạng 2 Ecuador Hạng 2 Ecuador
1
Hạng 2 Estonia Hạng 2 Estonia
3
Hạng 2 Hà Lan Hạng 2 Hà Lan
2
Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
1
Hạng 2 Paraguay Hạng 2 Paraguay
1
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
3
Hạng Nhất Armenia Hạng Nhất Armenia
6
Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
3
Hạng Nhất El Salvador Hạng Nhất El Salvador
4
Hạng Nhất Kazakhstan Hạng Nhất Kazakhstan
3
Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
2
Hạng Nhất Serbia Hạng Nhất Serbia
2
Hạng Nhất Síp Hạng Nhất Síp
2
Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ
4
Hạng Nhất Thụy Sĩ Hạng Nhất Thụy Sĩ
1
Italian Campionato Primavera 2 Italian Campionato Primavera 2
1
Italian Serie C Italian Serie C
6
Jordan League Division 1 Jordan League Division 1
1
K3 League K3 League
1
K4 League K4 League
1
Latvian 1.Liga Latvian 1.Liga
1
League Cup League Cup
1
Ligue 2 Ligue 2
1
Ligue 3 Ligue 3
1
MLS Next Pro MLS Next Pro
7
Na Uy U19 Na Uy U19
1
Ngoại hạng Armenia Ngoại hạng Armenia
1
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
2
Ngoại hạng Bosnia và Herzegovina Ngoại hạng Bosnia và Herzegovina
1
Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
2
Ngoại hạng Iraq Ngoại hạng Iraq
9
Ngoại hạng Israel Ngoại hạng Israel
3
Ngoại hạng Jordan Ngoại hạng Jordan
1
Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
2
North Macedonia First Football League North Macedonia First Football League
1
Nữ USA Nữ USA
2
OFC U19 Championship OFC U19 Championship
3
OFC W U16 OFC W U16
6
Primera B Metropolitana Primera B Metropolitana
1
RUS D3B RUS D3B
2
Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
4
Slovak 3.Liga Slovak 3.Liga
1
Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
2
U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
10
UAE U23 UAE U23
2
UEFA Youth League UEFA Youth League
18
Uruguay Cup Uruguay Cup
5
Uruguay Segunda Uruguay Segunda
1
USL Cup USL Cup
2
USL League One USL League One
1
Uzbekistan Pro League Uzbekistan Pro League
1
Uzbekistan Pro League Uzbekistan Pro League
2
VĐQG Ba Lan VĐQG Ba Lan
2
VĐQG Bolivia VĐQG Bolivia
1
VĐQG Bulgaria VĐQG Bulgaria
2
VĐQG Chile VĐQG Chile
2
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
4
VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
1
VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
5
VĐQG Estonia VĐQG Estonia
4
VĐQG Georgia VĐQG Georgia
5
VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
5
VĐQG Honduras VĐQG Honduras
2
VĐQG Iran VĐQG Iran
6
VĐQG Ireland VĐQG Ireland
2
VĐQG Latvia VĐQG Latvia
3
VĐQG Lithuania VĐQG Lithuania
2
VĐQG Myanmar VĐQG Myanmar
1
VĐQG Nicaragua VĐQG Nicaragua
2
VĐQG Nữ Argentine VĐQG Nữ Argentine
1
VĐQG Nữ Brazil VĐQG Nữ Brazil
1
VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
3
VĐQG Nữ Tây Ban Nha VĐQG Nữ Tây Ban Nha
1
VĐQG Oman VĐQG Oman
2
VĐQG Panama VĐQG Panama
2
VĐQG Peru VĐQG Peru
1
VĐQG Phần Lan VĐQG Phần Lan
6
VĐQG Qatar VĐQG Qatar
2
VĐQG Romania VĐQG Romania
2
VĐQG Séc VĐQG Séc
3
VĐQG Serbia VĐQG Serbia
1
VĐQG Thụy Điển VĐQG Thụy Điển
3
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
1
VĐQG Uzbekistan VĐQG Uzbekistan
6
VĐQG Venezuela VĐQG Venezuela
2
Venezuela Cup Venezuela Cup
1
NBL NBL
2
PHI PHI
8
VIE VIE
1
ABG ABG
2
CHI CHI
1
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
28
National Basketball League National Basketball League
2
Philippines MPBL Philippines MPBL
8
Vietnam VBA Vietnam VBA
1
Asian Games - Men\'s Basketball Asian Games - Men\'s Basketball
2
Chile Liga Nacional Basketball Chile Liga Nacional Basketball
1
FIBA Women Basketball World Cup FIBA Women Basketball World Cup
8
Korean University Basketball League Korean University Basketball League
2
Liga Nacional de Baloncesto Profesional Liga Nacional de Baloncesto Profesional
1
Mexico LNBP Mid-Season Cup Mexico LNBP Mid-Season Cup
1
Zhejiang City Basketball League Zhejiang City Basketball League
2
US US
5
US US
5
ATP ATP
1
ATP ATP
1
ATP ATP
3
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
19
US Open Men Singles US Open Men Singles
5
US Open Women Singles US Open Women Singles
5
ATP Challenger Cassis, France Men Singles ATP Challenger Cassis, France Men Singles
1
ATP Challenger Genoa, Italy Men Singles ATP Challenger Genoa, Italy Men Singles
1
ATP Challenger Seville, Spain Men Singles ATP Challenger Seville, Spain Men Singles
3
ATP Challenger Shanghai, China Men Singles ATP Challenger Shanghai, China Men Singles
1
ATP Challenger Tulln, Austria Men Singles ATP Challenger Tulln, Austria Men Singles
1
WTA 125K Antalya 4, Turkiye Women Singles WTA 125K Antalya 4, Turkiye Women Singles
1
WTA 125K Montreux, Switzerland Women Singles WTA 125K Montreux, Switzerland Women Singles
1
ASI ASI
6
CUP CUP
3
PAN PAN
1
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
10
Asian Championship Asian Championship
6
Cup of Siberia and Far East Women Cup of Siberia and Far East Women
3
Pan-American Cup U23 Women Pan-American Cup U23 Women
1
PRI PRI
4
CCT CCT
1
CCT CCT
2
CD CD
1
EBL EBL
1
league Tất cả các môn
Chọn môn
league Tất cả các môn
27
LOL
8
DOTA2
8
CSGO
11
VĐQG Brasil
05:30 - 07/09

Corinthians SP

VS

Chapecoense SC

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0 - 0
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1 - 0
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0 - 1
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0 - 0
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1 - 0
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0 - 1
Flag
NEMO
VĐQG Chile
05:30 - 07/09

Palestino

VS

Concepcion

Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag
Hạng 3 Mexico
06:00 - 07/09

Real Apodaca FC

VS

Atletico Saltillo

Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
VĐQG Mexico
06:00 - 07/09

Cruz Azul

VS

Santos Laguna

Flag
1 - 2
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag
ZANE
VĐQG Nicaragua
06:00 - 07/09

Walter Ferretti

VS

Managua FC

Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
VĐQG Venezuela
06:00 - 07/09

Dep. La Guaira

VS

Academia Anzoategui

Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag
VĐQG Colombia
06:10 - 07/09

Deportivo Pereira

VS

Millonarios

Flag
5 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
5 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag
SILVA
VĐQG Honduras
06:15 - 07/09

Real Espana

VS

Lobos UPNFM

Flag
1 - 1
Flag Flag
4 - 3
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
4 - 3
Flag Flag
0 - 0
Flag
VĐQG Panama
06:15 - 07/09

Alianza FC (PAN)

VS

San Francisco

Flag
3 - 3
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
3 - 3
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
VĐQG Peru
06:30 - 07/09

FBC Melgar

VS

AD Tarma

Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
4 - 0
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
4 - 0
Flag
Hạng Nhất El Salvador
06:30 - 07/09

Luis Angel Firpo

VS

Inter F.A

Flag
0 - 3
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
0 - 3
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
VĐQG Ecuador
07:00 - 07/09

Deportiva Aucas

VS

Barcelona SC

Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
VĐQG Ecuador
07:00 - 07/09

Deportivo Cuenca

VS

Libertad Loja

Flag
0 - 1
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag
VĐQG Bolivia
07:00 - 07/09

Nacional Potosi

VS

Blooming

Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
VĐQG Nữ Mexico
07:05 - 07/09

Nữ Tigres

VS

Nữ Santos Laguna

Flag
4 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
5 - 0
Flag
Flag
4 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
5 - 0
Flag
ASTRA
Nữ USA
07:30 - 07/09

Nữ Orlando Pride

VS

Nữ Houston Dash

Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag
VĐQG Argentina
07:30 - 07/09

Racing Club

VS

Atletico Tucuman

Flag
0 - 3
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 3
Flag
Flag
0 - 3
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 3
Flag
HIRO
VĐQG Costa Rica
08:00 - 07/09

AD San Carlos

VS

Sporting FC

Flag
1 - 0
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
0 - 3
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
0 - 3
Flag
Nữ USA
08:00 - 07/09

Nữ Seattle Reign

VS

Nữ San Diego

Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag
Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag
OFC W U16
08:00 - 07/09

Nữ New Caledonia U16

VS

Nữ Papua New Guinea U16

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
Xem thêm
Mexico LNBP Mid-Season Cup
07:00 - 07/09

Mineros de Zacatecas

VS

Astros de Jalisco

Korean University Basketball League
14:00 - 07/09

Kyung Hee (R)

VS

Sungkyunkwan (R)

Korean University Basketball League
14:00 - 07/09

Konkuk University

VS

Sangmyung (R)

Philippines MPBL
16:00 - 07/09

Rizal Xentro Golden

VS

Imus Agimat

STEP
FIBA Women Basketball World Cup
16:30 - 07/09

Nữ Puerto Rico

VS

Nữ Thổ Nhĩ Kỳ

TOMMY
FIBA Women Basketball World Cup
16:30 - 07/09

Nữ Bỉ

VS

Nữ Australia

ALAN
Philippines MPBL
18:00 - 07/09

Valenzuela Classic

VS

Ilagan Isabela Cowboys

FIBA Women Basketball World Cup
19:30 - 07/09

Nữ Hungary

VS

Nữ Hàn Quốc

ALAN
FIBA Women Basketball World Cup
19:30 - 07/09

Nữ Nigeria

VS

Nữ Pháp

TOMMY
FIBA Women Basketball World Cup
22:50 - 07/09

Nữ Đức

VS

Nữ Mali

STEP
FIBA Women Basketball World Cup
22:50 - 07/09

Nữ Nhật Bản

VS

Nữ Tây Ban Nha

ALAN
FIBA Women Basketball World Cup
01:45 - 08/09

Nữ Italy

VS

Nữ Trung Quốc

TOMMY
FIBA Women Basketball World Cup
01:45 - 08/09

Nữ USA

VS

Nữ CH Séc

STEP
Chile Liga Nacional Basketball
07:30 - 08/09

CD Puerto Varas

VS

Universidad Catolica

Philippines MPBL
14:00 - 08/09

Quezon Huskers

VS

Negros Muscovados

TOMMY
Philippines MPBL
16:00 - 08/09

Bulacan Kuyas

VS

San Juan Knights

STEP
National Basketball League
16:30 - 08/09

SEM Phoenix

VS

New Zealand Breakers

National Basketball League
17:35 - 08/09

Chiba Jets

VS

Perth Wildcats

ALAN
Philippines MPBL
18:00 - 08/09

Manila Batang Quiapo

VS

Zamboanga Master Sardines

Zhejiang City Basketball League
18:30 - 08/09

Haining

VS

Jinhua

STEP
Xem thêm
US Open Men Singles
06:15 - 07/09

Ben Shelton

VS

Stefanos Tsitsipas

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ben Shelton
-
-
-
-
-
Stefanos Tsitsipas
-
-
-
-
-
VIC
US Open Women Singles
07:50 - 07/09

Anna Kalinskaya

VS

Emma Navarro

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Anna Kalinskaya
-
-
-
-
-
Emma Navarro
-
-
-
-
-
LUCAS
ATP Challenger Shanghai, China Men Singles
16:30 - 07/09

Xiao Linang

VS

Kaichi Uchida

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Xiao Linang
-
-
-
-
-
Kaichi Uchida
-
-
-
-
-
WTA 125K Antalya 4, Turkiye Women Singles
16:50 - 07/09

Mia Ristic

VS

Lina Gjorcheska

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mia Ristic
-
-
-
-
-
Lina Gjorcheska
-
-
-
-
-
ATP Challenger Seville, Spain Men Singles
17:10 - 07/09

Jonas Forejtek

VS

Gerard Campana Lee

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jonas Forejtek
-
-
-
-
-
Gerard Campana Lee
-
-
-
-
-
ATP Challenger Tulln, Austria Men Singles
18:00 - 07/09

Ognjen Milic

VS

Alex Barrena

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ognjen Milic
-
-
-
-
-
Alex Barrena
-
-
-
-
-
ATP Challenger Genoa, Italy Men Singles
18:30 - 07/09

Duje Ajdukovic

VS

Filippo Romano

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Duje Ajdukovic
-
-
-
-
-
Filippo Romano
-
-
-
-
-
ATP Challenger Cassis, France Men Singles
19:10 - 07/09

Titouan Droguet

VS

Maxime Chazal

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Titouan Droguet
-
-
-
-
-
Maxime Chazal
-
-
-
-
-
WTA 125K Montreux, Switzerland Women Singles
20:10 - 07/09

Nuria Brancaccio

VS

Francesca Curmi

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nuria Brancaccio
-
-
-
-
-
Francesca Curmi
-
-
-
-
-
US Open Men Singles
22:00 - 07/09

Alexander Zverev

VS

Luciano Darderi

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexander Zverev
-
-
-
-
-
Luciano Darderi
-
-
-
-
-
VIC
US Open Women Singles
22:30 - 07/09

Mirra Andreeva

VS

Anastasia Potapova

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mirra Andreeva
-
-
-
-
-
Anastasia Potapova
-
-
-
-
-
VIC
US Open Women Singles
22:30 - 07/09

Iga Swiatek

VS

Zheng Qinwen

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iga Swiatek
-
-
-
-
-
Zheng Qinwen
-
-
-
-
-
ATP Challenger Seville, Spain Men Singles
23:00 - 07/09

Petr Brunclik

VS

Alejandro Moro Canas

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Petr Brunclik
-
-
-
-
-
Alejandro Moro Canas
-
-
-
-
-
US Open Men Singles
00:00 - 08/09

Francisco Cerundolo

VS

Alexander Blockx

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Francisco Cerundolo
-
-
-
-
-
Alexander Blockx
-
-
-
-
-
ATP Challenger Seville, Spain Men Singles
01:15 - 08/09

Facundo Diaz Acosta

VS

Pol Martin Tiffon

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Facundo Diaz Acosta
-
-
-
-
-
Pol Martin Tiffon
-
-
-
-
-
US Open Women Singles
01:30 - 08/09

Naomi Osaka

VS

Elena Rybakina

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Naomi Osaka
-
-
-
-
-
Elena Rybakina
-
-
-
-
-
US Open Men Singles
03:00 - 08/09

Karen Khachanov

VS

Learner Tien

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Karen Khachanov
-
-
-
-
-
Learner Tien
-
-
-
-
-
US Open Men Singles
03:30 - 08/09

Arthur Gea

VS

Botic van de Zandschulp

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Arthur Gea
-
-
-
-
-
Botic van de Zandschulp
-
-
-
-
-
US Open Women Singles
06:00 - 08/09

Iva Jovic

VS

Coco Gauff

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iva Jovic
-
-
-
-
-
Coco Gauff
-
-
-
-
-
VIC
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Pan-American Cup U23 Women
06:00 - 07/09

Nữ USA U23

VS

Nữ Dominican Republic U23

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ USA U23
-
-
-
-
-
Nữ Dominican Republic U23
-
-
-
-
-
Asian Championship
08:00 - 07/09

Oman

VS

Australia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Oman
-
-
-
-
-
Australia
-
-
-
-
-
TYSON
Asian Championship
11:30 - 07/09

New Zealand

VS

Trung Quốc

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
New Zealand
-
-
-
-
-
Trung Quốc
-
-
-
-
-
TYSON
Cup of Siberia and Far East Women
14:00 - 07/09

Nữ Angara I.

VS

Nữ Zabaikalka Chita

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Angara I.
-
-
-
-
-
Nữ Zabaikalka Chita
-
-
-
-
-
Asian Championship
15:00 - 07/09

Thái Lan

VS

Hàn Quốc

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thái Lan
-
-
-
-
-
Hàn Quốc
-
-
-
-
-
TYSON
Cup of Siberia and Far East Women
16:30 - 07/09

Nữ Omsk

VS

Nữ Vladivostok

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Omsk
-
-
-
-
-
Nữ Vladivostok
-
-
-
-
-
Cup of Siberia and Far East Women
19:00 - 07/09

Nữ Yenisey

VS

Nữ Amurskiye Tigritsy

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Yenisey
-
-
-
-
-
Nữ Amurskiye Tigritsy
-
-
-
-
-
Asian Championship
08:00 - 08/09

Ấn Độ

VS

New Zealand

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ấn Độ
-
-
-
-
-
New Zealand
-
-
-
-
-
TYSON
Asian Championship
11:30 - 08/09

Qatar

VS

Hàn Quốc

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Qatar
-
-
-
-
-
Hàn Quốc
-
-
-
-
-
TYSON
Asian Championship
17:30 - 08/09

Nhật Bản

VS

Australia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhật Bản
-
-
-
-
-
Australia
-
-
-
-
-
TYSON
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lol
LCK Challengers League 2026
15:00 - 07/09

Kiwoom DRX Challengers

VS

DN SOOPers Challengers

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LPL Split 3 2026
16:00 - 07/09

Anyones Legend

VS

Bilibili Gaming

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
Prime League 1st Division Promotion 2027
22:00 - 07/09

Eintracht Frankfurt

VS

All for One Gaming

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
NLC Summer 2026
23:00 - 07/09

Arctic Pandas

VS

The Ruddy Sack

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
EBL Finals 2026
23:00 - 07/09

The Secret Club Esport

VS

ØTF

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
North American Challengers League Summer 2026
00:00 - 08/09

NRG eSports

VS

Conviction

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LPLOL Summer 2026
01:00 - 08/09

Bubliki

VS

The Otter Side

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Circuito Desafiante Split 2 2026
03:00 - 08/09

INTZ

VS

KaBuM! Ilha das Lendas

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
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csgo
PGL Masters Bucharest 2026 South America Open Qualifier 2
05:00 - 07/09

Yawara

VS

Turma do Pagode

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
PGL Masters Bucharest 2026 South America Open Qualifier 2
05:45 - 07/09

Bounty Hunters

VS

RED Canids Academy

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT 2026 Europe Series 8
15:00 - 07/09

MOUZ NXT

VS

The Last Resort

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
1win Private Club Season 1 Closed Qualifier
16:00 - 07/09

Nemesis

VS

FORZE Reload

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT 2026 Challengers Europe Series 6
18:00 - 07/09

Strael Bora

VS

Fire Flux

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
1win Private Club Season 1 Closed Qualifier
19:00 - 07/09

SINNERS

VS

Phantom

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 6
20:00 - 07/09

MOUZ NXT

VS

KUUSAMO

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
NODWIN Clutch Series 12 Closed Qualifier
21:00 - 07/09

ENCE

VS

Entropy

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
1win Private Club Season 1 Closed Qualifier
22:00 - 07/09

INFINITE

VS

INOX Division

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT 2026 Europe Series 8
00:00 - 08/09

EAC

VS

UNiTY

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
1win Private Club Season 1 Closed Qualifier
00:30 - 08/09

Nuclear TigeRES

VS

CYBERSHOKE

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
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dota2
European Pro League World Series Southeast Asia Season 17
10:00 - 07/09

Direborn

VS

Team Kinetix

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
European Pro League World Series Southeast Asia Season 17
13:00 - 07/09

Carstensz Esports

VS

Interactive Philippines

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
European Pro League World Series Southeast Asia Season 17
16:00 - 07/09

Carstensz Esports

VS

D Family

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
EPL Masters II
16:00 - 07/09

Natus Vincere

VS

Power Rangers

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
EPL Masters II
19:00 - 07/09

L1GA TEAM

VS

Klim Sani4

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
EPL Masters II
22:00 - 07/09

Mousesports

VS

Team Synapse

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
EPL Masters II
01:00 - 08/09

Gamerlegion

VS

Pipsqueak+4

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
European Pro League World Series Southeast Asia Season 17
10:00 - 08/09

D Family

VS

Interactive Philippines

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
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Lời giới thiệu

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV là website trực tiếp bóng đá hôm nay cung cấp link xem nhanh, chất lượng HD và hoàn toàn miễn phí cho người hâm mộ. XoilacTV mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến mượt mà, không giật lag, hỗ trợ đa nền tảng từ điện thoại đến máy tính.

Xoilac TV hiện là điểm đến quen thuộc của đông đảo người yêu bóng đá tại Việt Nam, nơi cập nhật đầy đủ các giải đấu hấp dẫn từ trong nước đến quốc tế như Ngoại Hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A và nhiều giải đấu khác.

Tại Xoilac TV, bạn có thể dễ dàng truy cập và theo dõi các trận đấu với tốc độ nhanh, đường truyền ổn định và chất lượng hình ảnh sắc nét. XoilacTV luôn cập nhật link xem mới nhất mỗi ngày, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận cầu đỉnh cao nào.

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Kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay – Xoilac TV

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Mục tiêu phát triển của trang web trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv

Đây là thời buổi của công nghệ số, cho nên đa số mọi người đều chọn cách xem trực tiếp bóng đá trên điện thoại, máy tính,.. hơn là xem trên TV như trước. Để có thể xem được 1 trận bóng đá trực tiếp với chất lượng cao, đầu tiên bạn phải truy cập vào 1 website uy tín. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam không có quá nhiều website bóng đá làm được điều này. Cho nên, Xoilac86.tv ra đời với mục đích giúp mọi người có được một địa chỉ xem bóng đá chất lượng cao.

⭐ Link xem trực tiếp bóng đá ⭐ Xoilac86.tv
⭐ Bình luận viên ⭐ Đội ngũ Xoilac TV chính thức
⭐ Xem tin tức bóng đá ⭐ Cập nhật 24h
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Đội ngũ đứng sau Xoilac TV quy tụ những chuyên gia bóng đá dày dạn kinh nghiệm cùng dàn kỹ thuật viên IT trình độ cao. Nhờ sự kết hợp này, chúng tôi đã có bước tiến thần tốc khi ứng dụng những công nghệ phát tructiepbongda tiên tiến nhất hiện nay. Chỉ trong thời gian ngắn, XoilacTV tự hào trở thành điểm đến của hàng triệu tín đồ túc cầu giáo. Với phương châm “luôn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu”, chúng tôi tối ưu hóa mọi thao tác để bạn có thể lấy link xem bóng đá của các trận cầu tâm điểm một cách nhanh chóng nhất. Hiện tại, hệ thống của chúng tôi cập nhật đầy đủ link trực tiếp từ những giải đấu hàng đầu thế giới như Champions League, Ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga cho đến Euro, World Cup hay Copa America… Lựa chọn các đường link do Xôi Lạc TV cung cấp, bạn chắc chắn sẽ hài lòng với chất lượng hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đường truyền tốc độ cao cùng hệ thống bình luận tiếng Việt đầy nhiệt huyết và khung hình chuẩn quốc tế.

Ngoài việc phát sóng bóng đá miễn phí với chất lượng cao thì Xoilac86.tv còn cung cấp cho bạn rất nhiều những thông tin bổ ích khác. Giúp bạn nắm bắt nhanh các sự kiện, tin tức bóng đá mới nhất, cập nhật kết quả của mọi trận đấu vừa diễn ra, theo dõi lịch thi đấu, bảng xếp hạng của những giải đấu hàng đầu cũng như kèo nhà cái với thông tin cực kỳ chi tiết. Đương nhiên, toàn bộ dữ liệu này đều được chúng tôi kiểm soát và cập nhật liên tục với độ chính xác tuyệt đối.

Với mục tiêu trở thành điểm đến số 1 cho fan hâm mộ xem trực tiếp bóng đá tại Việt Nam, XoilacTV vẫn đang không ngừng nâng cấp hệ thống website và cải thiện chất lượng hình ảnh mỗi ngày. Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến hoàn hảo nhất cho mọi khán giả.

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Phát sóng tất cả giải đấu hot nhất trên thế giới

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  • Bảng xếp hạng trực quan: Nắm bắt vị trí, điểm số, hiệu số và phong độ gần đây của đội bóng yêu thích một cách dễ dàng.
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  • Livescore miễn phí: Theo dõi tỷ số trực tuyến theo thời gian thực một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Giao diện thông minh gần gũi người dùng

Giao diện của Xoilac86.tv được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Bố cục trang web được phân chia khoa học, giúp bạn tìm kiếm chuyên mục yêu thích chỉ trong vài giây. Màu sắc được phối hợp hài hòa, dịu mắt, không gây mỏi khi theo dõi trong thời gian dài. Với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tốc độ tải trang cực nhanh, Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sử dụng không thể tuyệt vời hơn.

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Xoilac TV – Nơi xem tructiepbongda mọi lúc mọi nơi

Đội ngũ quản trị viên tại Xoilac86.tv đều là những chuyên gia, nhà báo thể thao có tâm và có tầm, làm việc xuyên suốt 24/7 để đảm bảo mọi thông tin và đường truyền luôn đạt chất lượng tốt nhất.

Những giải bóng đá đang được phát sóng trực tiếp trên Xoilac86.tv

Xôi Lạc TV tự hào là một trong số ít website tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Chỉ cần truy cập website, bạn sẽ được hòa mình vào:

    • UEFA Champions League – Cúp C1: Đấu trường danh giá nhất dành cho các CLB hàng đầu Châu Âu.
    • Premier League – Ngoại hạng Anh: Giải đấu hấp dẫn và khắc nghiệt nhất thế giới với lượng fan khổng lồ.
    • La Liga – Giải vô địch Tây Ban Nha: Nơi quy tụ những gã khổng lồ như Real Madrid, Barca, Atletico Madrid.
    • Serie A – Giải vô địch Ý: Giải đấu giàu truyền thống với sự góp mặt của AC Milan, Inter Milan, Juventus.
    • Bundesliga – Giải vô địch Đức: Sân chơi của lối đá tấn công rực lửa và cuồng nhiệt.
  • Ligue 1 – Giải vô địch Pháp: Giải đấu đang ngày càng nâng tầm với sự góp mặt của các siêu sao thế giới.
  • Euro & Copa America: Những ngày hội bóng đá lớn nhất cấp đội tuyển tại Châu Âu và Nam Mỹ.
  • V-League: Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tự hào dân tộc.
  • Các giải đấu khác: King’s Cup, Carabao Cup, Cúp Nhà Vua… tất cả đều được phát trực tiếp bóng đá hôm nay hoàn toàn miễn phí.

Trực tiếp bóng đá Euro 2024 vs World Cup 2026

Hướng tới những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Xoilac TV cam kết phát sóng toàn bộ các trận đấu tại Euro và World Cup. Đây là những giải đấu quy mô nhất, quy tụ những tinh hoa của bóng đá thế giới, được tổ chức 4 năm một lần và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Xôi Lạc TV cũng đồng hành cùng mọi bước chân của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu như U23 Châu Á, AFF Cup, Vòng loại World Cup khu vực Châu Á, SEA Games…

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

Trang web Xoilac86.tv được tối ưu hóa cho mọi thiết bị từ smartphone, máy tính bảng đến laptop. Để theo dõi các trận cầu đỉnh cao, bạn chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản:

  • Bước 1: Sử dụng trình duyệt web ưa thích như Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc…
  • Bước 2: Tìm kiếm website với các từ khóa: “Xoilac TV“, “truc tiep bong da“, “bóng đá trực tuyến“.
  • Bước 3: Truy cập vào địa chỉ chính thức Xoilac86.tv trên bảng kết quả.
  • Bước 4: Tại Trang chủ, kéo xuống danh sách các trận đấu đang và sắp diễn ra.
  • Bước 5: Nhấn vào trận đấu bạn yêu thích để bắt đầu thưởng thức.

Hệ thống còn phân loại thông minh theo các mục: Trận HOT, Trận đang đá, Lịch thi đấu hôm nay/mai… để bạn dễ dàng lựa chọn.

Mọi link xem tại XoiLac TV đều hoàn toàn miễn phí và an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cung cấp tối thiểu 3 link dự phòng cho mỗi trận đấu, cam kết không dính mã độc hay virus, mang lại sự an tâm tối đa cho người xem.

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Hướng dẫn xem bóng đá online tại Xoilac86.tv

Tại sao bạn nên lựa chọn Xoilac TV để xem trực tiếp bóng đá?

Xoilac TV tự tin khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ những ưu điểm vượt trội:

  • Phát sóng đa dạng: Từ giải lớn đến các giải cỏ, bóng đá nữ và cả các môn thể thao khác như Tennis, bóng bàn…
  • Cập nhật link sớm: Link xem được cung cấp trước trận đấu ít nhất 1 tiếng với 3 server dự phòng.
  • Chất lượng hình ảnh/âm thanh: Full HD cực nét, âm thanh sống động, có thể tùy chỉnh độ phân giải theo tốc độ mạng.
  • Đường truyền ổn định: XoiLac TV sử dụng băng thông rộng giúp giảm thiểu tối đa tình trạng giật, lag hay bị out khi đang xem.
  • Bình luận viên cuốn hút: Dàn BLV của Xoilac TV không chỉ có chuyên môn mà còn có phong cách bình luận hài hước, gần gũi.
  • Hạn chế quảng cáo: Chúng tôi cam kết không chèn quảng cáo gây gián đoạn khi trận đấu đang diễn ra để bảo vệ trải nghiệm người dùng.
  • Hệ sinh thái đa dạng: Cung cấp đầy đủ bảng xếp hạng, tin tức, lịch thi đấu và bảng kèo chuẩn xác.

Tổng hợp một số trang web xem trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay

Bên cạnh Xoilac86.tv, bạn cũng có thể tham khảo một số kênh xem bóng đá uy tín khác như:

  • Vao Roi TV, Ve Bo TV, 90 Phút TV, Bánh Khúc TV, Khô Mực TV, Mì Tôm TV, Cà Khịa TV, Bàn Thắng TV…
  • Các kênh truyền hình chính thống: VTV3, VTV6, K+…
  • Các kênh trực tuyến khác: Ra Khơi TV, Sao Kê TV, Thức Khuya TV, Xem Bóng Đá TV…

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến tại Xoilac TV

Để có trải nghiệm mượt mà nhất, bạn nên lưu ý:

  • Đảm bảo kết nối Internet ổn định (Wifi hoặc 4G tốc độ cao).
  • Nếu gặp tình trạng đứng hình, hãy thử Refresh (F5) trang web hoặc tạm dừng vài giây rồi tiếp tục.
  • Sử dụng các link dự phòng nếu link chính bị quá tải.
  • Tham gia tương tác cùng các BLV và rủ bạn bè cùng xem để tăng thêm sự sôi động.

Kết luận

Xoilac86.tv sẽ luôn nỗ lực không ngừng để phục vụ niềm đam mê của cộng đồng yêu bóng đá, mang đến bầu không khí cuồng nhiệt nhất hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.

Thông tin liên hệ với Xoilac TV

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay đóng góp ý kiến nào, quý khán giả vui lòng liên hệ với Xôi Lạc TV qua:

Địa chỉ: 54 Đường 3B, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

Website: https://xoilackv.tv

Điện thoại: 0971412318

Email: [email protected] – Instagram: https://www.instagram.com/xoilactvnet/

– Fanpage: https://www.facebook.com/xoilactvnett/

– Twitter: https://twitter.com/xoilactvnet/

– Telegram: https://t.me/s/xoilactvnet/

Xoilac TV chúc quý bạn luôn có những giây phút thư giãn thoải mái nhất khi xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây!

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